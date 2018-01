Ataque de la Mafia China: acribillaron a supermercadista e hirieron a niña

Un comerciante de origen chino fue asesinado de al menos siete balazos en la puerta de un supermercado situado en el barrio porteño de Balvanera, en un ataque que tendría tintes mafiosos.

Durante la balacera, una niña de corta edad que pasaba en forma circunstancial por el lugar resultó herido en una pierna.

El crimen ocurrió anoche, poco después de las 21:00 en Alsina al 2.200 de ese céntrico barrio.

En ese lugar, según indicaron voceros policiales y vecinos, un grupo de encapuchados descendió de una camioneta y mató de varios disparos al hombre de origen chino, quien murió en el acto.

Uno de los disparos dio en la pierna de un niño de unos tres años que caminaba junto a su padre cerca del supermercado, por llo que tuvo que ser llevado al Hospital Ramos Mejía, donde quedó internado fuera de peligro.

Se trata del segundo ataque que podría adjudicarse a la llamada "mafia china", grupos delictivos que extorsionan a los comerciantes de ese origen, ocurrido en la Ciudad en los últimos días.

El domingo pasado un grupo de desconocidos entró a un supermercado del barrio de Villa Urquiza y baleó en las piernas a la cajera, una joven de 25 años también de origen chino.