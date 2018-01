Se incendió un restaurante en Belgrano: hubo evacuados y peligro de derrumbe

Un incendio de importantes dimensiones se inició este mediodía en un restaurante del barrio porteño de Belgrano, en la zona norte de la Ciudad.

El siniestro ocurrió en Juramento y Cuba en plena zona comercial del barrio, y a pocos metros del Museo Nacional Sarmiento.

Your browser does not support the video element.

Al lugar acudieron dotaciones de los Bomberos de la Ciudad y en forma preventiva, ambulancias del servicio de emergencia metropolitano SAME.

Se temió por posibles derrumbes y mucha gente debió ser evacuada. También empleados del museo lindero.