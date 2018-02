La GCT acompañará a camioneros durante la marcha del próximo 22 de febrero

En conferencia de prensa llevada a cabo durante la tarde de este miércoles, el Consejo Directivo de la CGT anunció que, finalmente, ha determinado acompañar al gremio de camioneros en su marcha contra el Gobierno a concretarse el próximo 22 de febrero.

Así lo anunció uno de los integrantes del triunvirato de la Central Obrera, Juan Carlos Schmid, quien dijo que "están aumentando los costos en industria y transporte".

También aseguró que "la CGT está dividida en cuanto a la reacción que tendrá la medida", además de remarcar que "no se discutió un posible paro".

También Carlos Acuña habló durante la conferencia, apoyando lo dicho por Schmid. Héctor Daer, el otro integrante del triunvirato de la CGT, no estuvo presente.