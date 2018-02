Exclusivo: así viven familiares de tripulantes del ARA San Juan en base naval de Mar del Plata

Canal 26 presenta un documento exclusivo y revelador sobre la dura situación por la que atraviesan los familiares y conocidos de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido desde el pasado 15 de noviembre de 2017 en confusas circunstancias en alta mar.

El drama de familiares y conocidos de los marinos perdidos, de quienes no se tienen noticias, es algo muy duro y complicado de sobrellevar. Más aún cuando se advierte, gracias a este documento exclusivo de Canal 26, la alarmante desprotección y la falta de cuidado a las que se enfrentan a diario.

Las imágenes hablan por sí solas.

Allí están -en condiciones inhumanas- quienes siguen esperando por la llegada de sus seres queridos o, al menos, aguardan por mayor contención y respuesta oficial.

Colchones en el piso y unas pocas cosas básicas con las que atravesar esta complicada situación que les ha tocado vivir. Descuido y falta de información de parte de las autoridades y de quienes deberían darles otro tipo de oportunidad para afrontar esta dura realidad.