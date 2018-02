Caso Nahir Galarza: Fiscalía rechazó incorporación de mensajes de Fernando Pastorizzo

La Fiscalía de Gualeguaychú, a cargo de la investigación del crimen de Fernando Pastorizzo, rechazó el pedido de la defensa de Nahir Galarza, detenida por el crimen, para incorporar en la causa una serie de mensajes a través de la red Twitter tendientes a demostrar antecedentes de violencia de género al crimen ocurrido en la ciudad de Gualeguaychú.

Los mensajes, que fueron remitidos a medios de comunicación por la familia y la defensa de Galarza, habrían sido enviados desde junio de 2015 con frases como "Te vas a comer a un montón", "Nahir yo te quiero de verdad", "Nahir te necesito conmigo, perdón", y "Atendeme por favor".

De acuerdo con Jorge Zonzini, el manager de mediáticos que contrató la familia de Galarza para contribuir en la imagen de la joven, se trata de mensajes que "podrían sintetizar el cuadro de vinculación con violencia de género".

Zonzini le dijo a un matutino porteño que esos escritos, a medida que los recibía, la joven se los mostraba a sus amigas por "el temor que las impartían".

"Se ve a una Nahir repeliendo y bloqueando permanentemente con negativas y evasivas a un Fernando Pastorizzo que en ningún momento cesa en su accionar hostil y agresivo", advirtió.

La Fiscalía desestimó la prueba al considerarse que se trata de capturas de la bandeja de entradas de una cuenta a la que sólo puede acceder la imputada con su contraseña, por lo que cada uno de los mensajes deben ser sometidos a pericias de criminalística.

"Pedazo de enferma mental , Ya lo hiciste? , Lo viste? , .

Desbloqueame, Nahir , Tu excusa para irte con otros , .

Perdoname , Me equivoqué , Sos estúpida , ¿Ya no me querés? , ¿Preferís al profesor? , Dejame verte , Me bloqueaste de la nada , Te pido por favor, perdóname", son algunos de los mensajes en cuestión.

También se puede leer frases como " Viste que tenés otro? , .

Cortala, das asco , ¿Ya no me querés? , Te comes a todos! , .

Como zorreas , No te hice nada , No sabés que inventar para estar con otros , Soy el peor , Te vas a comer un montón , .

Perdoname, Nahir, yo te quiero conmigo".

En los últimos días, el entorno de Nahir Galarza hizo pública una carta escrita por la joven en la que agradecía por la intervención en su caso del Instituto Nacional de Mujeres (INAM) en el caso y aseguró que esperaba ser entrevistada en su lugar de detención por la directora ejecutiva, Fabiana Tuñez, pero el organismo se desligó de la cuestión.

En la carta dirigida a Tuñez, la joven expresó su "agradecimiento eterno por su intervención" en el caso en que se encuentra "detenida con prisión preventiva" y le transmitió que le "encantaría que tenga el buen gesto de entrevistarla" en la celda en la que está detenida.

La publicación de la carta, que tiene fecha de este miércoles, motivó la inmediata reacción del INAM, que a través de un comunicado, que el organismo sólo se limitó a recibir una nota presentada por Zonzini lo que no implica "un posicionamiento", ni una decisión de intervenir en la causa.

Se indica que el 30 de enero pasado, Zonzini se presentó como manager de la familia Galarza y entregó una nota e informe dirigida a la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG).

En tanto, Tuñez expresó su consternación por lo que consideró como "una muy mala estrategia" por parte de la defensa de la joven al involucrar al instituto a su cargo en el caso.

"Esto forma parte de una estrategia que definió este señor que ni siquiera es abogado. Como institución nos manejamos con los abogados, independientemente de que podemos recibir a los familiares para contenerlos en esta situación", expresó la funcionaria al sitio BingBangNews.

Para Tuñez, "esto fue muy mala estrategia de parte de esta persona. Lo único que hizo fue dejar material que tiene que ver con la foto de las desgrabaciones de los WhatsApp".

"Nosotros como organismo, cualquier cosa que se presenta la recibimos pero de ninguna manera vamos a intervenir en esta causa sin haber tenido acceso al expediente", advirtió.

Nahir Galarza, de 19 años, está detenida con prisión preventiva "por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por el uso de arma" que tuvo como víctima, Fernando Pastorizzo, de 21, a quien ultimó a balazos el 29 de diciembre pasado, según su propia confesión.

La imputada continuará detenida en la Comisaría del Menor y la Mujer de Gualeguyachú, al menos hasta el mes de marzo, que es cuando se cumple el plazo de la prisión preventiva que fue dictada el pasado 2 de enero.

Los investigadores, luego de que peritos lograran desbloquear el teléfono del joven asesinado, esperan como una prueba importante el contenido de los mensajes entre la víctima y la supuesta victimaria.