Madre de Balcedo se disculpa por los delitos de su hijo: "Pido perdón"

Myriam Chávez, la madre del detenido sindicalista Marcelo Balcedo, aseguró que le "cuesta creer" las acusaciones que pesan sobre su hijo y señaló que tiene "la esperanza de que todo esto sea una infamia", a la vez que reconoció que tiene la "profunda duda" de si el dinero hallado fue "ganado por su capacidad intelectual y no estafando de la peor forma a los que tenía que defender".

"Al escribir esta nota siento que se me parte el corazón, porque pensar que un hijo mío haya podido hacer todo lo que los diarios y la televisión dicen que hizo me hace preguntar cómo es eso posible", sostuvo la ex directora del Diario Hoy.

A través de un artículo publicado en ese matutino platense, bajo el título de "Yo madre, pido perdón", "Nené" Chávez remarcó que el ex secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) "fue formado y educado en el seno de una familia donde recibió cariño, amor y respeto" y recordó que "a los 25 años, ya recibido de ingeniero en la Universidad Nacional de La Plata, fue beneficiado con una beca para hacer un magíster en Estados Unidos".

"Tengo la profunda duda, que es lo que me mantiene en pie, de que el dinero que tiene mi hijo lo haya ganado por su capacidad intelectual y no estafando de la peor forma a los que tenía que defender", reconoció la mujer.

Y agregó: "Me cuesta creer lo que dicen de mi hijo. Tengo la esperanza de que todo esto sea una infamia".

En el texto, Chávez explicó el origen de algunas propiedades de la familia, como las viviendas en un country de Hudson, en Cariló y en Bariloche.

La madre del detenido sindicalista también rememoró la figura de su fallecido marido y fundador del Soeme, Antonio Balcedo, sobre quien destacó que "se esforzó para ayudar y dignificar a sus compañeros trabajadores".

"Esa fue su necesidad primaria, y es la que pensé que se había hecho piel en Marcelo, esperanza que aún abrigo", indicó.

Y concluyó: "Por eso, desde lo más profundo de mi ser, pido perdón, porque si son ciertas las acusaciones en contra de mi hijo, tengo que marcar, con todo el dolor de mi alma, una gran diferencia. Lo hago en defensa del honor de Antonio y de mi hija, Myriam. Ella es una brillante profesional y una mujer decente.

Pero también en defensa de mis nietos, sobrinos y todos los que llevan con dignidad el apellido Balcedo".

El ex secretario general del Soeme fue detenido en Uruguay en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras vinculadas a delitos tributarios y lavado de dinero.

En distintos allanamientos realizados en propiedades de ambas orillas del Río de la Plata se secuestraron gran cantidad de armas, casi 8 millones de dólares, una decena de vehículos de alta gama, entre ellos, un Mercedes Benz SLR McLaren, una Ferrari California y un Chevrolet Camaro SS, así como también se relevaron lujosas viviendas, como la chacra "El Gran Chaparral" ubicada en Playa Verde, con una extensión de 90 hectáreas, lugar donde fue detenido; otra conocida como "Sounion" cerca de la primera; y un camping de 10 hectáreas en la zona; entre otras.