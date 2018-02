La SUBE al rojo vivo: quejas de la gente por los aumentos

Con el nuevo aumento de las tarifas aplicadas al sistema de transporte público en la Argentina, las quejas de los usuarios no se hicieron esperar.

Cargar la tarjeta SUBE, esencial para movilizarse en la red de transportes a lo largo y ancho del país, implica desde este 1º de febrero un esfuerzo extra que, como era de esperarse, se ve reflejado en protestas de la gente ya que el dinero no rinde del mismo modo que antes.

Los fuertes aumentos de las tarifas que en todos los casos superó el 30 por ciento y que tan sólo es el primero de los tres aumentos que llevarán el boleto a superar los 11 pesos en junio.

Y hay más cambios, ya que desde este 1º de febrero también empezó a funcionar el pasaje multimodial, denominado Red SUBE, que hace descuentos a quienes combinen más de un transporte. De acuerdo a lo dicho desde el Instituto Nacional de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isipec), el aumento de los pasajes, que significa un aumento de $260 por mes para la economía diaria de una familia con dos adultos trabajadores, algo que se suma al “deterioro sustancial del poder adquisitivo”.

Las nuevas tarifas forman parte del primero de los tres aumentos planificados para este año. Las subas de los boletos superaron el 36 por ciento en algunos casos y llevaron el pasaje más caro de colectivo hasta los 9,50 y el de tren a los 8 pesos. También hoy entró en vigencia el sistema Red SUBE, que integra colectivos, trenes y subtes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y ofrece descuentos a quienes realicen una o más combinaciones.

El descuento se va a aplicar de forma automática con la tarjeta SUBE en el mismo momento del viaje. En un espacio de 2 horas se pagará el valor total del pasaje, en el segundo la mitad y a partir del tercero un 75% menos.