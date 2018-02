Dalma Maradona defendió a Jimena Barón y Moria Casán la "destrozó" en Twitter

Dalma Maradona se metió de lleno en la pelea entre Moria Casán y Jimena Barón y... salió mal parada.

La diva había cruzado previamente -y muy duro- a la actriz en las redes sociales.

"Hay mucha lesbiana no asumida. Todas esas cosas de mostrar el culo, me parece demodé eso. Atrasa. Se esconden en canciones inescuchables. Es un varoncito. No le creo el discurso feminista", dijo Moria.

Dalma Maradona, como amiga de Jimena Barón, no esperó demasiado y salió sin dudarlo a su defensa. Como era previsible, criticó a Moria y le cuestionó el hecho de usar la palabra "lesbiana" como un insulto; según ella interpretó.

"Yo creo que usar la palabra lesbiana para tratar de descalificar u ofender a alguien

¡¡¡¡ATRASA MIL!!!! Nada, eso... ¡Doy fe que desde pendeja de 'tapada' no tenés NADA! Te ❤️ @baronjimena", escribió en Twitter la hija del "10".

Moria -por su lado- tampoco se quedó callada y dijo que no quiso insultar al decir "lesbiana" y que su discurso atrasa.

"Dalmita no entendés que yo no uso la palabra lesbiana para descalificar, la uso como usar la palabra tiempo. Atrasás vos mamita que le ponés perimetral a la novia de tu papá y con todos los quilombos que tenés te metés en algo que no entendés. ¡Hace años que lucho por la diversidad!", contestó Moria en su cuenta de Twitter.

Y siguió: "Cuando eras una nena vivíamos en el mismo edificio y jugabas con Sofía, ¡tu papá venía con tu mamá a Gaysoline! Te hablo de 30 años atrás. Ocupate de tu boda, sé feliz, no estés amargada que das tan chiquita a señora mayor..."

Moria, siempre rápida, también aprovechó para chicanear a Dalma por su enemistad con Rocío Oliva.

"Te recomiendo una rica fruta para endulzarte un poco, el melón ROCÍO de miel, hablo seguido con tu papi, me dice que soy la única que tengo código. ¡¡¡Bye love!!!"

"Soy una Señora sabia y soy muy mayor #TUTANKAMORIA. Leé en Wikipedia la diferencia entre atrasa y retrasa, no te pruebes vestido o elijas vestido de novia que trae mala suerte ¡¡¡HAPPY HONEY MOON!!!", siguió la diva. Y completó: "Algunas veces el reality de ustedes me divierte, cuando estoy por deprimirme los saco, ¡bye! saludos a tu mami".