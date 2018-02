PAL-V Liberty: el primer auto volador estará listo en un mes

La idea de transportarse en un auto volador está cada vez más cerca. La compañía PAL-V presentará en poco más de un mes el primer coche volador en formato de producción de la historia.



El modelo Liberty será presentado en el próximo Salón de Ginebra y promete resultados muy satisfactorios. Si todo marcha bien, ese será su primer paso para el proceso de certificación y en 2019 estará completamente homologado.



El PAL-V Liberty, tiene tres ruedas y su diseño cumple tanto con la normativa de autos como con la de aeronaves. Trabaja con dos motores Rotax y la compañía ya admite reservas con el pago previo de 2.500 dólares.



Según trascendió, el valor final del vehículo rondará los 321.390 euros. Las primeras unidades, con detalles exclusivos y mejores materiales en el interior, costarán aproximadamente 482.488 euros.



Quienes deseen adquirirlo, deberán presentar licencia habilitante para conducir autos y una licencia de piloto.



El PAL-V Liberty vuela según los principios físicos de un helicóptero. Tiene espacio para dos ocupantes y para despegar precisa una ruta libre de obstáculos de 180 metros. En tierra, acelera a 160 kilómetros por hora de velocidad máxima.



"Nuestra filosofía de cumplir con el camino existente y las regulaciones aéreas nos ahorró muchos años en el tiempo de comercialización. En lugar de optar por un concepto de auto volador en base a tecnologías todavía no existentes o inmaduras, que requieran nuevas regulaciones, elegimos deliberadamente diseñar, organizar y fabricar un coche volador con tecnologías probadas. Este enfoque permite un primer producto realista y de inminente entrega", afirmó Dingemanse, máxima autoridad de la compañía que desarrolló el Liberty.