El gremialista Pablo Micheli atropelló a ciclista con su camioneta

El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Pablo Micheli, chocó a una menor que circulaba en bicicleta en la localidad de Junín.



Si bien aún se desconocen las causas del siniestro, desde el entorno de Micheli aseguraron que "Gracias a dios sólo fue un susto. La chica tiene sólo raspones, no fue nada grave".



El hecho ocurrió este miércoles pasadas las ocho de la noche en avenida de Circunvalación y Padre Respuela. Tras el accidente, una ambulancia trasladó a la ciclista hasta el Hospital Abraham Piñeyro para su atención.



En tanto, la joven de 16 años fue identificada como Sabrina Gómez León y se encuentra fuera de peligro.



Allegados al gremialista, prefirieron no brindar detalles de la secuencia del accidente pero aseguraron que Micheli iba solo en su camioneta. Su vocera comentó al respecto que tras el incidente: "Micheli se ofreció de inmediato a que le saquen sangre, cosa que no habían hecho, para que se corrobore que no estaba alcoholizado o algo por el estilo".