"No sos un héroe, sos un asesino", dijo madre del ladrón muerto a Chocobar

La madre del Pablo Kukok, el ladrón que fue asesinado por el policía, sostuvo que su hijo "pagó con su vida por algo que no hizo" y que también le gustaría que el presidente escuchara a su familia.

“Yo también quiero que me reciba Macri, porque el policía dice que mi hijo se dio vuelta para atacarlo y por eso le disparó, pero Pablo nunca se dio vuelta, el forense determinó que recibió un balazo en la espalda y en la parte de atrás de la pierna. Se iba corriendo y Chocobar lo mató. Mi hijo murió desangrado, sin que nadie lo ayude", dijo Ivonne, la madre de Pablo Kukok, el ladrón muerto por el policía Luis Chocobar

"Mi hijo no salía a robar, porque estuvo encerrado en un instituto por una causa parecida que no quiero hablar. Estuvo 3 meses, hizo todas las cosas bien, cumplió la mayoría de edad y me lo entregaron", agregó.

"Me parece bien que el Presidente escuche a todas las personas. También sería bueno que escuchara a mi familia. Porque mi hijo no está más conmigo por un mal policía, que lo mató. Salió a tirar a matar, yo no veo muertos por todas las esquinas como vi a mi hijo. El Presidente ayudó al policía, ahora necesito que me ayude a mí también", dijo la mujer en declaraciones televisivas.

"Tengo todos los papeles de la causa y ningún testigo dice que mi hijo apuñaló al turista. En la declaración, el turista dice que no vio a la otra persona, que sólo vio los brazos de quien le sacó la cámara. Sé que él no es capaz de apuñalar a nadie. Sé que él estuvo ahí y fue con la intención de robarle a algún turista, pero de apuñalar, a nadie. El no se puede defender, porque ya no está, y el otro chico lo va a acusar a Pablo porque ya no está. Pagó con su vida por algo que no hizo", concluyó.