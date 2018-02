Cámara captó a la mujer china caminando en contramano por la Riccheri

La ciudadana china Sun Zhong Qin, que se encuentra desaparecida desde el 20 de enero cuando llegó al aeropuerto de Ezeiza procedente de Shangai, salió de la terminal aérea y caminó en contramano por la banquina de la autopista Riccheri.

Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad de la Municipalidad de Ezeiza que está apostada en Barrio Uno, a 4 kilómetros del Ministro Pistarini.

En las imágenes se observa a una persona con una bolsa que camina por la autopista en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, pero en la mano que va hacia el aeropuerto. Es decir, a contramano del tráfico.

Desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) afirman que es la ciudadana china.

Según la investigación, Zhong Qin (que desde hace 10 años vive en Villa Urquiza y en ese barrio porteño la conocen como "María") aterrizó a las 22.25, pasó por Migraciones a las 23.36 del viernes 19 y fue a buscar su equipaje.

Según dijo Marcelo Sansone, el pasajero que viajó con ella en el avión de Turkish Airlines, estaba "totalmente desorientada y la gente de la aerolínea no supo darle atención".