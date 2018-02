Uma Thurman reveló detalles del ataque sexual de Harvey Weinstein

La actriz Uma Thurman, conocida como protagonista en clásicos Kill Bill y Pulp Fiction con el director Quentin Tarantino, también debió trabajar en ambos films con el productor Harvey Weinstein, acusado por más de 90 mujeres de ataque, violación y acoso sexual.

El año pasado Thurman ya había demostrado su enojo con Weinstein en las redes sociales. Posteó: "Feliz Acción de Gracias para todos (Excepto para Harvey y todos sus malvados conspiradores. - Me alegra que sea despacio, no mereces una bala)", escribió en su Instagram. Y remató: "manténganse atentos".

Finalmente, la actriz relató todos los detalles sobre sus desagradables experiencias con Weinstein en The New York Times.

Thurman dijo que por algunas señales que había dado Weinstein, ella se encontraba alerta. "Lo conocí bastante bien antes de que me atacara", relató.

En un hotel de Paris, mientras hablaban sobre un guión, Weinstein salió del cuarto en bata. La guió a Thurman por un pasillo mientras él seguía hablando. Cuando quiso ver, dijo la actriz, estaban en el sauna juntos.

"Yo estaba con un traje completamente de cuero negro -- botas, pantalones, chaqueta. Y hacía mucho calor", contó ella. "Esto es ridículo. ¿Qué estás haciendo?", le dijo a Weinstein y asegura que luego de mostrarse frustrado y enojado, el productor se fue.

No mucho después de eso, Weinstein volvió a intentar en una suite de Londres prácticamente tirándosele encima. "Ël intentó exponerse. Hizo todo tipo de cosas desagradables. Pero en realidad no hizo el esfuerzo de forzarme", recordó Thurman.

Además, Thurman contó como a los 20 años fue violada en Manhattan cuando le dijo a un hombre que no quería tener relaciones, lloró, según relató en The New York Times, y él le dijo que la puerta estaba trancada. La actriz dijo que se arrepintió de no haberlo golpeado para defenderse.

La protagonista de varios éxitos de Hollywood además expresó sentir culpa por el resto de mujeres que después de ella, caminaron hacia el cuarto de Weinstein sin haber sido advertidas.