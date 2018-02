Peña dijo que el Gobierno no aceptará "aprietes" y apunta contra Moyano

Marcos Peña, jefe de Gabinete, habló en una entrevista sobre la convocatoria hecha por Hugo Moyano y advirtió al sindicalista de camioneros que el Gobierno Nacional no va a aceptar "aprietes".

"No creemos que haya un clima de conflictividad en los trabajadores ni en la sociedad en general. Hay una utilización de una herramienta política, válida y legitima, para transmitir un mensaje. ¿Qué mensaje quiere transmitir Moyano y los dirigentes más ultrakirchneristas? Lo tendrán que decir ellos. Si creen que se puede condicionar a la Justicia con poner mucha gente en la calle, se equivocaron de la lectura de la realidad de una Argentina que cambió", dijo Peña en un reportaje al diario La Nación, luego de ser consultado sobre la convocatoria lanzada por el sindicalista, a la que ya adhirieron algunos gremios.

Sobre si el Gobierno ve como una extorsión la convocatoria hecha por Moyano, el jefe de los ministros manifestó: "Creo que si él o cualquier sector piensa que una marcha debe condicionar a la Justicia comete un grave error. Es un error de cálculo porque en la Argentina de hoy eso ya no va más. Y es mejor que pongan el foco donde lo tienen que poner y nos sentemos en una mesa a arreglarles la vida a los trabajadores. Llevamos 10 años gobernando: ocho en la Ciudad y dos en la Nación, y hemos tenido infinitas oportunidades de construir consenso, incluso con el propio Moyano".

Así finklmente, agregó Marcos Peña: "Valoramos enormemente la tarea del sindicalismo y no creemos en un mensaje antisindical. Nuestro objetivo es generar trabajo en un mundo en transformación del mercado laboral. No pasa por si atacamos a uno u otro, pero tampoco aceptamos aprietes, y si alguno cree, como lo hizo el Pata Medina diciendo que iba a prender fuego La Plata, que vamos a retroceder, les decimos: "Muchachos, eso no va más".