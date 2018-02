Encontraron un cuerpo en Ezeiza e investigan si es de la mujer china desaparecida

Encontraron un cuerpo a escasos 300 metros del lugar donde aparecieron las pertenencias de Zhong Qin Sun, la mujer china desaparecida desde el 20 de enero luego de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El hallazgo del cuerpo fue confirmado por fuentes oficiales y se dio minutos después de que comenzara un rastrillaje en cercanías de la zona donde fueron encontrados la cartera y el pasaporte de la mujer.

El cuerpo sin vida encontrado fue trasladado a la morgue de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora.

Por la tarde del sábado, una pareja había visto las pertenencias personales de la mujer a metros del kilómetro 23 de la Autopista Riccheri.

A la mañana del sábado, entre tanto, se había detectado a la mujer china a través de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Ezeiza del 20 de enero. Allí se la veía caminando a contramano en sentido hacia la ciudad de Buenos Aires.

Zhong Qin Sun, también conocida como "María", aterrizó en Buenos Aires el 19 de enero, proveniente de Pekín a las 22:45 hs. en el vuelo TK 015 de la empresa Turkish Airlines. Pasó por los trámites de Migraciones a las 23:39 hs. y se la vio salir de la Terminal A a las 4:30 hs. de la madrugada del 20, cuando un hombre de camisa blanca la acompaña hasta la puerta, según imágenes de cámaras de seguridad que la muestran desorientada.