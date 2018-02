Fotos impactantes: destrozos y drama por el desborde del río Pilcomayo en Salta

La situación que vive la provincia argentina de Salta, y muy en especial el chaco salteño, es dramática y crítica. Se trata de un desastre humanitario provocado por las inundaciones generadas por las fuertes lluvias caídas, algo que generó la evacuación de miles y miles de personas.

Your browser does not support the video element.

Nadie recuerda algo similar en muchos años. Las imágenes son más que elocuentes.

Toda la zona lindera al Río Pilcomayo quedó aislada.



Los evacuados ya son más de diez mil.



Todos fueron derivados a distintas localidades cercanas para su mejor atención.

Las autoridades piden donaciones de calzado, agua y productos de higiene.