Aumentos en el transporte público: debut de nuevas tarifas y la reacción de la gente

Con la implementación de las nuevas tarifas para viajar en el transporte público, Canal 26 salió a las calles y habló con la gente, en un informe exclusivo, para saber su opinión sobre este nuevo golpe al bolsillo.

Los usuarios expusieron sus opiniones divididas de cara al nuevo incremento con el que ha comenzado el año.

De acuerdo al informe de Canal 26, el 44% de los pasajeros que utilizan transporte público en sus distintas variantes (colectivos, trenes y subtes, que aumentarán recién en abril) hizo al menos una combinación en la jornada del debut de las nuevas tarifas con aumento.

Muchos afirmaron no estar debidamente informados sobre el nuevo sistema de la red SUBE, que permite viajar en el plazo de dos horas con rebajas en el precio de los pasajes.

Los usuarios de trenes, así mismo, expresaron su descontento y, en términos generales, sostuvieron que "se hace difícil acomodar el presupuesto a fin de mes".