Camino al Mundial de Rusia 2018: todo para conocer al país anfitrión

Falta muy poco para que el mundo del fútbol viva su nueva gran fiesta con la llegada del Mundial de Rusia 2018. En Canal 26 ya se vive el clima a pleno y se aguarda con enorme expectativa la justa deportiva que significa una nueva ilusión para el Seleccionado argentino con Lionel Messi a la cabeza.

Mientras esperamos ese momento, Canal 26 presenta un informe especial para ir conociendo mejor y más en detalle a Rusia.

Todos los detalles sobre su geografía fantástica, las costumbres y las tradiciones, en un compacto de imágenes sensacionales, tal como si estuvieras allí.

Claro que no sólo de fútbol vive el hombre, y así las cosas, aquí te mostramos los lugares más bonitos del país anfitrión, además de sus comidas típicas y los secretos de una nación digna de ser visitada.