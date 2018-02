El cohete más pequeño y barato del mundo: Japón lanzó el SS-520 5

El curioso lanzamiento tuvo lugar en Japón el sábado por la tarde. Estuvo a cargo de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), que puso en órbita al cohete SS-520 5 de tan sólo 10 metros de altura, algo que lo transforma en el más pequeño del mundo con capacidad para poner en órbita un micro-satélite o de portar hasta 4 kilos de carga útil hasta la órbita baja de la tierra.

El despegue se concretó desde el Centro Espacial de Uchinoura, en la prefectura de Kagoshima a las 14:03 horas de Japón. Vale mencionar que este lanzamiento era muy esperado, ya que se habían dado varias suspensiones durante el 2017.

Cargado con el micro satélite Ticom 1r desarrollado por la Universidad de Tokio para obtener imágenes de la superficie terrestre, el SS-520 despegó con éxito.

Your browser does not support the video element.

El cohete de tres etapas tiene un peso de 2.6 toneladas, 52 centímetros de diámetro y la agencia nipona busca poder certificar este modelo para convertirse en proveedora de transporte para micro-satélites a precios reducidos.

De acuerdo a lo informado, JAXA lanzó en enero de 2017 el primero de estos cohetes, que cayó al mar poco después del lanzamiento debido a que la vibración durante el despegue provocó un cortocircuito que causó una pérdida de potencia en la transmisión de datos del aparato.

El SS-520, puso fin a una serie de inconvenientes técnicos que han sido debidamente subsanados.