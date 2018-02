Moyano sobre apoyar la reforma laboral: "Antes prefiero que me maten"

El secretario general del sindicato de camioneros Sichoca, Hugo Moyano, aseguró que el presidente Mauricio Macri y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, le pidieron que apoye la Reforma Laboral, pero aclaró que antes de hacerlo prefiere que lo "maten".

"Hace cuatro meses que me vienen pidiendo que apoye la Reforma Laboral... me lo venían diciendo: 'tenés que apoyar'. Pero antes de esa barbaridad prefiero ir en cana o que me maten... antes que apoyar algo en contra de los trabajadores", dijo el sindicalista en declaraciones al canal Crónica TV.



Asimismo, indicó que en 2017, tanto Macri como Triaca le solicitaban que su gremio firme el acuerdo salarial con un incremento del 21%, pero aclaró que no aceptará las pautas señaladas desde el Gobierno.