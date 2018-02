Balearon en la cara a un prefecto durante intento de robo y está grave

Un oficial de la Prefectura Nacional fue baleado luego de lo que supuestamente fue un intento de robo en el barrio porteño de Flores. El efectivo está internado en grave estado.

Ramón Ávalos, de la División Trata de Personas de esa fuerza, habría sido abordado el sábado en horas de la noche por delincuentes. Se resistió al robo y en su huída, los malvivientes le dispararon en el rostro.

El prefecto fue atacado en la intersección de Argerich y Yerbal, en cercanías de la estación Flores del ferrocarril Sarmiento. Manejó malherido hasta el cruce de Nazca y Avellaneda donde lo socorrieron.

Por las heridas el agente permanece internado en el Hospital Naval Militar donde permanece con pronóstico reservado.