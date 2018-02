Karina Mazzocco también denunció acoso sexual de Roberto Pettinato: "A mí me pasó"

Se siguen sumando denuncias de acoso y maltrato contra Roberto Pettinato. En este caso, fue el turno de la conductora Karina Mazzocco, quien brindó su testimonio en el programa "Debo decir".

"Fue muy difícil trabajar con Pettinato dos años; nunca había dicho nada al respecto", dijo Mazzocco.

"Me preocupa lo que sienta su familia pero más me preocupa que todas las denuncias que se hicieron hasta el momento... yo esa película la vi, lo que cada una de esas mujeres dijo, yo esa película la vi. Cuando tuvo su oportunidad de pedir disculpas o de dar una explicación, un cambio de actitud, pero lo que dijo es una barbaridad", contó en el programa "Debo Decir", conducido por Luis Novaresio por América TV.

Luego agregó: "Yo fui categórica: le dije que no me interesaba en lo más mínimo. Por poner el limite después fue peor, no el acoso: el maltrato, el destrato, la descalificación. Nunca tuve jamás una situación violenta con nadie hasta esa experiencia".

Finalmente dijo Mazzocco: "Celebro el cambio de paradigma, el hombre va a medirse a la hora de decir un piropo. Me lo crucé muchas veces pero él no saluda, es un hombre que no saluda. En el momento que tuvo para hacer sus declaraciones la embarró más. Tiene mucho talento como artista, tiene la capacidad de hacer un cambio. Yo no necesito de él absolutamente nada".