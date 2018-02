Detuvieron a violador de 81 años que tenía secuestrada a una joven en su casa

Un hombre de 81 años de edad fue detenido en la localidad de Hudson, partido bonaerense de Berazategui, luego de secuestrar y violar a una joven oriunda de la provincia de Misiones, de 19 años, que pudo conocer por Facebook.

Bajo la falsa promesa de que iba a trabajar en la casa del hombre -ahora acusado-, la chica fue obligada reiteradamente a mantener relaciones sexuales y unicamente podía salir a hacer las compras.

La investigación policial del caso comenzó con la denuncia de la víctima, que en una de las salidas de la casa pudo denunciar ante la policía el drama y el horror que vivía.

La joven contó que el acusado cerraba las puertas con candados y con un cuchillo y la obligaba a tener relaciones sexuales al menos cinco veces por día.

Tras el testimonio, la Policía de la provincia de Buenos Aires pidió la intervención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que a través del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas por el Delito de Trata de Personas asistieron a la joven.

De acuerdo al portal Online 911, efectivos de la Jefatura Departamental de Quilmes se trasladaron al lugar donde estuvo cautiva la joven y detuvieron al hombre de 81 años. En la casa, las autoridades secuestraron una escopeta calibre 16, una pistola .380, una carabina, material pornográfico, preservativos, pastillas de sildenafil (viagra), cigarrillos de marihuana, y pertenencias de la víctima.

Además del delito de trata de personas, el hombre fue imputado por tenencia ilegal de arma de uso civil y de guerra, y por infracción a la ley de drogas. En el caso interviene el Juzgado Federal en Primera Instancia de Quilmes, la UFI y J N° 2 descentralizada de Berazategui.