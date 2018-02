Kylie Jenner enciende las redes y pide perdón por su secreto mejor guardado

Kylie Jenner siempre está en boca de todos y, cada día, se las ingenia para -por una cosa o por otra- encender las redes sociales.

Esta vez no ha sido la excepción, ya que ella ha elegido este domingo para confirmar lo que ya era casi un secreto a voces: fue mamá, aunque cabe recordar que los primeros meses de su embarazo fueron celosamente mantenidos en secreto.

En su cuenta de Instagram, la sexy Kylie anunció el nacimiento de su primera hija junto al rapero Travis Scott. La recién llegada completó el hogar familiar el pasado jueves, unos días después de que comenzaran a circular los rumores acerca de su supuesto ingreso en el hospital para dar a la luz.

En el comunicado que posteó en Instagram, la nueva y sexy mamá hace hincapié en que su decisión de no compartir por una vez un momento tan especial de su vida no ha respondido a una cuidada estrategia para monetizar el nacimiento de su retoño.

"Siento haberos mantenido en la más absoluta ignorancia durante todas las especulaciones y demás. Soy consciente de que estáis acostumbrados a acompañarme en todos mis viajes", arranca el mensaje de Kylie. "Mi embarazo ha sido uno que he elegido no realizar frente al resto del mundo. Sabía sin que nadie me lo dijera que necesitaba prepararme para este papel, uno que durará toda una vida, de la forma más positiva y sana posible, sin estrés. No hubo ningún gran

momento de revelación, ni nada por el estilo planeado de antemano. Sabía que mi hija sentiría todo el estrés y cada una de mis emociones, así que tomé la decisión de hacerlo así por mi pequeñina y por nuestra felicidad", apunta, desmontando así las teorías acerca de que vaya a realizar una gran exclusiva millonaria o un futuro episodio especial al respecto en el reality familiar.Al mismo tiempo, Kylie también ha confirmado el sexo de su bebé, que tal y como se había asegurado ya ha resultado ser una niña, y ha querido agradecer el apoyo de sus familiares y amigos a la hora de preservar su intimidad, aún a costa de medir cada una de sus palabras en público o incluso de mentir. "Mi preciosa y perfecta niñita llegó al mundo el

pasado 1 de febrero y no podía esperar más para compartir esta noticia. Nunca había sentido un amor y una felicidad parecidas, es como si estuviera a punto de estallar. Gracias por comprenderlo", posteó la bella Kylie en Instagram.