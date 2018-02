Alud de barro y piedras en Mendoza: cortaron el tránsito en paso Cristo Redentor

Un alud de barro y piedras provocado hoy sobre la ruta Nº7 interrumpió el tránsito en el paso Internacional Cristo Redentor, que comunica la provincia argentina de Mendoza con el país vecino de Chile.

El gran deslizamiento tuvo lugar en el kilómetro 1.165 de la ruta internacional, como consecuencia de un desborde en el río, por las lluvias en la alta montaña.

Se trata de un camino de alto tránsito, por lo que el alud afectó a al menos a 600 personas que se encontraban en zonas cercanas, muchos de ellos turistas.

Los afectados fueron alojados temporalmente en dependencias de Gendarmería Nacional por haber quedado varados.

El alud tiene unos 100 metros de ancho por 1 de alto y se produjo en el kilómetro 1.165 de la ruta internacional a la altura de Quebrada Seca, entre las localidades de Uspallata y Punta de Vacas. Empezó a formarse en la tarde del domingo, por las fuertes lluvias que se registraron en la zona.



El agua bajó con mucha fuerza de las altas montañas y arrastró barro y piedras, que obligaron a las autoridades de Vialidad Nacional a cortar el tránsito. Los especialistas inspeccionan la ruta para analizar cómo pueden despejar el camino. Se estima que el paso a Chile no se habilitaría antes del mediodía.