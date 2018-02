Cuerpo hallado en Ezeiza: se cotejará ADN del hijo de la mujer china desaparecida

El resultado de la autopsia hecha al cuerpo de una mujer oriental encontrado en la localidad bonaerense de Ezeiza, a unos 300 metros de donde aparecieron las pertenencias de una ciudadana china que se encuentra desaparecida hace 15 días y vista por última vez en el aeropuerto internacional, no arrojó en una primera instancia resultado positivo para poder establecer la identidad del cadáver, como así también las causas y data de la muerte.

Se esperaba que la autopsia permitiría conseguir esa información, aunque de todos modos "eso dependerá del grado de conservación de sus huellas dactilares, dado que si están muy deterioradas obligarán a la realización de otro tipo de procedimiento, como el análisisS de ADN", habían indicado previamente fuentes cercanas a la investigación.

El avanzado estado de descomposición del cuerpo, motivado sobre todo por las altas temperaturas de los últimos días, no permitió llegar a conclusiones concretas. Se prosigue con el estudio para poder llegar a buen puerto y saber de quién se trata en realidad.

Los familiares de Zhong Qin Sun, la mujer que desapareció hace dos semanas, no reconocieron el cuerpo a raíz de su "avanzado estado de descomposición".

Your browser does not support the video element.

El cuerpo fue hallado ayer luego de que se intensificara la búsqueda por los bosques de Ezeiza tras el hallazgo de la cartera con el pasaporte y efectos personales de Sun reportado por una pareja que paseaba su perro por el lugar, a siete kilómetros del Aeropuerto Internacional y a metros de la autopista Ricchieri.