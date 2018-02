Lammens y un mensaje a Tapia: "Si ganaba Boca, era un daño para el fútbol argentino"

El presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, reveló que intercambió mensajes con el mandamás de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, para expresarle su "preocupación" por el arbitraje de Silvio Trucco en el clásico ante el líder Boca, que "si ganaba, era un daño para el fútbol argentino".



De esta forma, Lammens se expresó respecto de los polémicos fallos arbitrales de Trucco, que expulsó dos jugadores de San Lorenzo y convalidó un gol en posición adelantada de Carlos Tevez, en el 1-1 final en el estadio "Nuevo Gasómetro".



"A Tapia le mandé un mensaje que estaba muy preocupado por el arbitraje, que nos habían perjudicado, porque si ganaba Boca, era un daño para el fútbol argentino. No recibí ningún llamado de dirigentes del fútbol argentino, capaz durante el día pase", explicó.



"Quiero pensar bien, pero me cuesta. Entiendo el enojo de los jugadores y de los hinchas, que hacen un esfuerzo muy grande para pagar su cuota social y su entrada", agregó, en declaraciones radiales y televisivas.



Lammens contó que prefirió no hablar luego del encuentro porque estaba "muy enojado" y no quería "cometer exabruptos", ya que "hubo muchos errores" que los "perjudicaron" e influyeron en el trámite del partido.



Además, se refirió a la presencia del Chiqui Tapia en el cumpleaños de Carlos Tevez, el domingo por la noche, luego del polémico encuentro por la decimocuarta fecha de la Superliga.



"Me generó molestia ver al presidente de la AFA en el cumpleaños de un jugador de Boca. Por más amistad hay cosas que no se pueden hacer. A mí también me gustaría hacer algunas cosas que mi cargo no me lo permite", indicó.



Más tarde, el presidente del "Ciclón" enumeró los fallos arbitrales en contra del equipo dirigido por Claudio Biaggio, que empezó ganando por un tanto de Rubén Botta.



"La jugada del gol de Tevez es offside. Y el partido salió 1-1. No se mide con la misma vara. No tengo nada que decir de la expulsión de Quignon, pero el lateral izquierdo de Boca (Fabra) debió ser expulsado, de hecho Guillermo por eso lo saca en el entretiempo, eso deja más expuesto la razón. La falta que no existe de Gudiño a Mas, y la expulsión de Rojas, que nos deja con dos jugadores menos, cuando la resolución correcta era la expulsión del jugador de Boca y quedábamos 10 contra 10", detalló.



Y completó: "Tengo la necesidad de ser la voz del hincha de San Lorenzo, y esto no es de demagogo, sino que ayer fue un perjuicio muy grande para el club".



"Lo que vi ayer me dejó muy preocupado. Y no hablo de conspiración, ni de guardia alta. El daño no es solo para San Lorenzo, es para todo el fútbol argentino. Todos nos equivocamos, pero hay situaciones que despiertan sospechas. Si no se dan pruebas contundentes de seriedad, me parece que van a terminar matando el fútbol argentino. Cada vez quiero más que entre la tecnología. Hay que achicar el margen de error para que las cosas sean más justas", concluyó.