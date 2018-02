Mauricio Macri, junto a Juliana Awada, visitó a su padre en el hospital

El presidente Mauricio Macri y su esposa, Juliana Awada, visitaron al padre del mandatario, Franco Macri, en el Hospital Italiano, donde fue internado a raíz de una fractura de cadera.

El jefe de Estado y la primera dama arribaron después del mediodía al edificio ubicado en Gral. Juan Domingo Perón 4230, en el barrio porteño de Almagro.

Macri fue a visitar a su padre luego de reunirse en la Casa Rosada con Rex Tillerson, el secretario de Estado del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Franco Macri debió ser internado como consecuencia de una fractura de cadera, por lo que debía ser sometido a una intervención quirúrgica.