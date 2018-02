Merval en caída: acumula un derrumbe de 11,26% en las últimas tres ruedas

Este fue un lunes negro para los mercados y el Merval no fue la excepción. Los papeles de Distribuidora de Gas Cuyana se hundieron 12,14 por ciento, a 64,75 pesos cada uno, y lideraron las bajas dentro del Merval, que sumó su tercera caída consecutiva al perder 4,54%, hasta situarse en las 31.135,65 unidades.

Tras el derrumbe del viernes pasado y con la mira en Wall Street, cuando el panel líder llegó a desplomarse más de 5%, los otros ajustes más importantes los registraron Hipotecario (9,21%), Transener (8,26%), y Holcim (7,70%).

Según los últimos datos, en las últimas tres jornadas, el Merval acumula una fuerte caída de 11,26%.



El total negociado en acciones ascendió a 1.169.187.338 pesos, con un balance de 65 papeles en baja, 1 en alza, y 6 sin registrar cambios en su cotización.

El viernes pasado, el Merval se hundió 5,85% presionado por el derrumbe de Central Puerto.

Títulos públicos: entre los bonos, el AY24 bajó 0,56%, el Descuento en dólares perdió 1,28%, el Descuento en pesos cedió 0,06%, el Par en dólares se contrajo 0,37%, el Par en pesos retrocedió 0,74%, el PR13 subió 1,21%, y el PR15 avanzó 0,05%. Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) cayó 2,30% ($ 170), el TVPP (en pesos) retrocedió 0,92% ($ 8,66), mientras que el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) creció 3,43% ($ 181).

ADRs: la mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la jornada en terreno negativo. Este lunes, los papeles de Edenor cayeron 6,26%, a 54,94 dólares cada uno, y encabezaron las pérdidas. Los otros retrocesos más importantes los registraron los ADRs de Irsa Inversiones y Representaciones (-5,88%, u$s 25,63), Irsa Propiedades Comerciales (5,13%, u$s 50,28), y Cresud (3,64%, u$s 19,54).