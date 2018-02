Carmen Barbieri, tras fallecimiento de su madre: "Veía que mi mamá, ya no era mi mamá"

Ana Caputo, mamá de de Carmen Barbieri y abuela de Federico Bal, falleció a los 90 años luego de sufrir un ACV. Los artistas dialogaron con la prensa luego de conocerse la noticia y la capocómica afirmó: "Yo veía a mi mamá que ya no era mi mamá, toda entubada con un ACV demasiado grave. Nunca los médicos te van a decir que se va a morir, pero los médicos nos dijo que estaba muy grave y que si salía de esta no iba a quedar bien."

"No imaginé encontrarme a mi mamá así. El sábado estuvieron riéndose pero después se le hace un ACV que le rompió la cabeza y no hubo caso. Creo que murió 18:00/18:30. No había nada que hacer."

"Había una operación programada para hoy, pero evidentemente se le complicó todo y el corazón no soportó."

Por su parte Federico Bal, su nieto, habló sobre su abuela y el recuerdo que le dejará: "Me cuidó mucho de niño, de grande chocábamos mucho. Era una mujer con mucho carácter, pero me quedan las mejores anécdotas. Sabía todo del espectáculo sin ser artista y la dejamos ir en paz".

"Hace unas semanas fuimos a ver una peli, conoció a Laura y me pudo ver bien".

Barbieri contó la última anécdota con su madre: "Tenía tanto carácter que se fue enojada conmigo porque me decía 'para qué me dejó acá'. Pero no me quedo con culpa porque así era ella".

"Yo soy muy llorona y ella estaba en la cama, hacia como un mes de esto y me dice 'mirá como estoy, de esta no voy a salir' y me dice: 'estoy muy grande, no me exijas' y eso me queda de recuerdo."