Desbaratan en San Isidro a la banda de los "corta luz"

Tres hombres fueron detenidos como sospechosos de integrar una banda que tenía como modalidad para anular las alarmas cortar el suministro de energía eléctrica en la cuadra de la casa que iban a robar en el partido bonaerense de San Isidro.

Fuentes policiales y judiciales informaron que la investigación, encabezada por el fiscal Patricio Ferrari, del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, culminó en las últimas horas con una serie de seis allanamientos en las localidades de Boulogne y San Fernando.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la comisaría Primera de San Isidro, que lograron las detenciones de los tres imputados identificados como Ezequiel Eduardo Spallone, de 36 años, Hernán Elías Peralta, de 34 y Rodrigo Ezequiel Lacomba, de 32, algunos de los cuales tienen antecedentes penales.

La causa se inició el 19 de noviembre último con el robo a una casa del centro de San Isidro propiedad del dueño de una conocida cadena de joyerías, al que luego se le sumaron otros tres hechos en las localidades de Acasusso, Béccar y Martínez.

"Lo curioso es que en la casa del joyero volvieron a meterse a robar el 14 de enero, con los que son cinco hechos en cuatro viviendas los que se les atribuyen", dijo una fuente judicial al Diario Popular.

El "modus operandi" de la banda era hacer inteligencia previa en viviendas que aparentaban estar deshabitadas o con sus propietarios de vacaciones y cortar la luz violentando las cajas con los tapones del servicio de electricidad que había en la cuadra.

"Se trata de cajas muy vulnerables, que abrían con facilidad y donde cortaban los cables o sacaban los viejos tapones", relató uno de los investigadores.

El objetivo de la banda era dejar sin el servicio de alarma a la propiedad, pero como algunas empresas toman la precaución de avisarle al propietario que la alarma no funciona porque hay un corte de luz, los delincuentes regresaban en horas de la noche a chequear qué propiedades seguían sin energía eléctrica.

A esas viviendas los delincuentes entraban violentando alguna reja o abertura con un criquet de auto y una vez dentro de la propiedad robaban lo que encontraran, principalmente, dinero, joyas y electrónicos.

La clave de la investigación del fiscal Ferrari ylos policías de la comisaría primera de San Isidro estuvo en el análisis de los videos de las cámaras de seguridad municipales y privadas, ya que en las imágenes los detectives detectaron que se repetían dos autos merodeando las casas robadas: un Renault Scenic, color gris y un Volkswagen Gol, blanco.

Tras tareas de inteligencia, los pesquisas lograron identificar a los dueños de esos vehículos y entre el viernes y el sábado se hicieron los allanamientos que culminaron con las tres detenciones y el secuestro de los autos, de una serie de herramientas empleadas para entrar a las casas y de joyas y otros elementos sustraídos en los hechos.

Los tres imputados serán indagados en las próximas horas por el fiscal Ferrari en los tribunales de San Isidro por el delito de "robo agravado por efracción reiterado".