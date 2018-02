El doctor Cormillot y su visita a la Antártida: "Me sentí un chico, estaba descubriendo el sexto continente"

El doctor Alberto Cormillot habló en entrevista exclusiva con el programa "El ojo de la tormenta" por Radio Latina. Se refirió a su curiosa experiencia tras visitar la Antártida Argentina, un viaje que -según él- tenía ganas de hacer dada su ignorancia sobre ese remoto y bellísimo lugar del planeta.

"Fue el mejor viaje de mi vida, y no olvidemos que he viajado mucho y pude conocer muchos países del mundo", dijo Cormillot, quien inmediatamente agregó: "Como esta experiencia, no hay ninguna".

El doctor Cormillot vivió momentos inolvidables en el "continente blanco" y aseguró: "Yo disfruté estar allí como si fuera un chico, o como alguien que ve por primera vez la playa. Yo me sentí así. Estaba descubriendo el sexto continente y son muy pocas las personas que tienen la oportunidad de hacerlo".

Continuando con su emotivo relato, Cormillot también recordó el momento en que presenció el izamiento de la bandera argentina en la Base Marambio y aseguró que "cantamos 'Aurora', mal entonados, pero con mucha emoción".

"Todo fue muy emotivo", recordó.

Pero como no podía ser de oto modo, el doctor Cormillot, también tuvo tiempo para hablar de uno de los temas que lo han convertido en un verdadero especialista: la comida, en este caso en la Antártida Argentina.

"La comida era buenísima, riquísima. Los cocineros la hacían muy bien", dijo si dudar.

"Comí mucho pan, cosa que no hago habitualmente, porque teníamos mucha actividad yendo de un pabellón a otro. Y además hacía mucho frío más los cuatro kilos de ropa que uno lleva encima. Allí se desgasta mucha energía", dijo Cormillot.