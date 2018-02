Cristina Kirchner se reunió en secreto con Alberto Fernández después de 10 años

La ex presidente de la Nación Cristina Kirchner y su antiguo jefe de Gabinete, Alberto Fernández, no se encontraban cara a cara desde hace practicamente 10 años. Por aquel entonces, la relación entre ellos se hizo añicos cuando estalló ante el Gobierno kirchnerista la crisis con el sector del campo, un hecho que derivó de manera inesperada con el voto "no positivo" de Julio Cobos, y que llevó a que Fernández decididier dejar su cargo.

En esa oportunidad, Cristina Kirchner llegó a decir: "No le atendió nunca más el teléfono".

Sin embargo, teléfono mediante o no, lo cierto es que la ex mandataria y su ex colaborador, volvieron a reunirse nuevamente en diciembre pasado, tras una gestión pedida por la propia Cristina Kirchner a Juan Cabandié.





El encuentro tuvo lugar en el Instituto Patria.

La reunión entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández fue cuidadosamente preservada de la mirada de la prensa y, mientras para algunos sólo se trató de un acto lleno de falsedad, para otros fue en cambio una especie de neuvo comenzar dejando los viejos enfrentamientos detrás. Lo concreto es que ni siquiera Máximo Kirchner había logrado juntarnos en torno a una misma mesa durante más de 10 años.

La agenda a tratar entre ambos fue muy amplia y volvieron a reunirse antes de Navidad. En total, mantuvieron tres encuentros y varios llamados telefónicos en el medio, que incluso llegaron a darse hasta esta misma semana.





Entre los temas que conversaron, habría estado le reestructuración del Partido Justicialista, actualmente atomizado y sin conducción, algo que -según ellos- no tendría otro destino que no fuera el mismísimo fracaso.

En la última elección, Cristina no logró los resultados y votos esperados, mientras que Fernández no pudo apuntalar suficientemente a Florencio Randazzo (otro ex ministro de Cristina Kirchner) como proyecto político claramente superador del kirchnerismo.

La experiencia de ambos habría derivado en el proceso de unidad del peronismo. De hecho, Alberto Fernández habló con Randazzo y también con Sergio Massa. Finalmente, tambiém marcó el número de celular de Hugo Moyano.

El sindicalista augura que pasado mañana, en el llamado "encuentro de la unidad" que se celebrará en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Unmet), los kirchneristas, massistas y randazzistas se pronuncien a favor de la marcha de camioneros del jueves 22. Lo cierto es que en el firmamento justicialista por ahora nadie le prometió nada.