Nicole Neumann enfrentada con Facundo Moyano: "No tiene relevancia en mi vida"

Nicole Neumann comenzó una relación amorosa con Facundo Moyano en 2017, luego de su separación de Fabián Cubero, padre de sus tres hijas. Fue un romance duró unos pocos meses y que tuvo mucha exposición aunque tampoco faltaron varios escándalos. Finalmente, no funcionó.

La modelo se distanció del diputado por el Frente Renovador a fines de diciembre y en enero hubo rumores de una posible reconciliación. Pero Nicole confirmó que la relación está terminada definitivamente en una entrevista con Nosotros a la mañana.

"No me interesa hablar de gente que no tiene relevancia en mi vida en este momento", manifestó la conductora del programa Tardes Nuestras de KZO. Cuando le preguntaron si estaba enojada con su ex, contestó: "No, pero ¿por qué voy seguir nombrando a gente que no tiene participación en mi vida?".