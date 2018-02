Violento tiroteo en calle Corrientes: 40 disparos en pleno microcentro

Tras robar una joyería, delincuentes intentaban escapar, pero la Policía de la Ciudad respondió al hecho y todo desembocó en un feroz tiroteo.



Hubo más de 40 disparos y entre los heridos hay civiles y delincuentes.



Tras el enfrentamiento con la Policía de la Ciudad, dos de los delincuentes involucrados habrían recibido disparos. Otros dos cómplices lograron fugarse y son intensamente buscados.



El director del SAME, Alberto Crescenti, confirmó: "Atendimos a tres heridos. Un hombre de 40 años, otro de 27 (empleado judicial) y una mujer".



La mujer, identificada como María Alejandra D’Agnilo (jueza), fue traslada al hospital Ramos Mejía, mientras que el hombre de 40 fue derivado al Argerich. Uno de los heridos sería un delincuente.



El enfrentamiento se produjo en las adyacencias del cruce entre la avenida Corrientes y Paraná. La balacera causó conmoción en la zona, ubicada muy cerca de los Tribunales y sumamente concurrida en días hábiles.

