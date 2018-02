Tiroteo en el microcentro: "La gente se refugiaba en los locales por la balacera"

Tres personas resultaron heridas este durante un violento tiroteo entre delincuentes y policías registrado en pleno centro porteño.



El enfrentamiento se produjo en las adyacencias del cruce entre la avenida Corrientes y Paraná. Todo ocurrió alrededor de las 14:00, en la zona de Tribunales, un lugar sumamente concurrido.



Un testigo de nombre Fernando, habló desde el lugar del hecho con Canal 26 y aseguró: "La gente se refugiaba en los locales por la balacera".



"La policía actuó muy bien, en Paraná y Corrientes agarraron a uno de los criminales", continuó.



Según el testigo, "los criminales especularon con que podrían escapar fácilmente debido al gran caudal de personas que circulan la zona en ese horario", pero los cálculos fallaron y todo terminó en un feroz tiroteo.

Your browser does not support the video element.