Video: lluvia de balas en el centro porteño, sombreros "cowboy" y un escape frustrado

Tres personas resultaron heridas este martes durante un intenso tiroteo, con más de 40 disparos, registrado en pleno centro porteño entre efectivos policiales y delincuentes que habían asaltado una joyería.



Los hechos se iniciaron alrededor de las 14 cuando una banda de al menos cuatro personas inició su raid delictivo con el robo de una joyería ubicada en Libertad y Corrientes, en la zona de Tribunales, un lugar sumamente concurrido en días hábiles en ese horario. Según trascendió, los malvivientes vestían sombreros estilo cowboy para disimular el atraco.



Según fuentes policiales, los delincuentes llegaron a bordo de una camioneta Ford EcoSport negro a la joyería "Yoni", ubicada en la Libertad 395, a metros de la avenida Corrientes.



Allí, tres sujetos bajaron del vehículo e ingresaron en la joyería, redujeron al dueño del local y los empleados, y se llevaron joyas, relojes y dinero.



En el momento de la huida intervino un policía que les dio la voz de alto, y se produjo un primer enfrentamiento, en el que el efectivo recibió un balazo a la altura del tórax y salvó su vida porque pegó en su chaleco antibalas.



Los delincuentes huyeron a bordo del vehículo hasta que se cruzaron con efectivos de la comisaría tercera de la Policía de la Ciudad en la esquina de Lavalle y Talcahuano y se produjo un segundo enfrentamiento.



En medio del violento tiroteo, los delincuentes abandonaron el vehículo y escaparon a bordo de una camioneta Peugeot Partner gris cargada de mercadería que se la robaron a un fletero.



Los delincuentes intentaron huir pero fueron interceptados por los policías nuevamente en Paraná y Corrientes, donde en el medio de una intensa balacera dejaron abandonado el vehículo que acababan de robar.

La Policía detuvo a dos delincuentes, mientras que otros dos eran intensamente buscados en la zona. El director del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que fueron atendidos tres heridos: "Un hombre de 40 años, otro de 27 y una mujer".



La mujer resultó ser la jueza laboral María Alejandra D Agnillo, titular del juzgado nacional de primera instancia del Trabajo N° 63, quien terminó con heridas de bala en ambas piernas.



El joven de 27 años fue identificado como Ezequiel Allende, quien trabaja en el Juzgado Civil N°9.



Ambos fueron trasladados al Hospital Ramos Mejía, mientras que el hombre de 40 años, con una herida en el torax y que sería uno de los delincuentes, fue trasladado al Hospital Argerich.