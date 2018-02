Famosos y políticos despidieron a Débora Pérez Volpin en las redes sociales

La periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin (Evolución Ciudadana) falleció en las últimas horas en la Ciudad de Buenos Aires.

La diputada ingreso al Sanatorio de la Trinidad de Palermo por un dolor de estómago y falleció horas después mientras se sometía a un estudio médico.



La periodista había renunciado a su puesto televisivo en Canal 13 en junio pasado para ser candidata a legisladora porteña del frente Evolución, que lideró el exembajador ante Estados Unidos y postulante a diputado nacional Martín Lousteau.



La exconductora de Arriba Argentinos tenía 50 años y dos hijos e integraba el bloque "Suma +" en la Legislatura de la Ciudad.



Luego de que se conociera la noticia de su muerte, colegas tanto de los medios como de la política manifestaron su dolor por el repentino deceso de Pérez Volpin:

No lo puedo creer. Murió Débora Perez Volpin. Mucha sorpresa y tristeza por tan dolorosa noticia. El abrazo a sus hijos y familia. Me queda el mejor recuerdo de ella. QEPD

Q carajo pasa? Porque pasan estas cosas? Q hacemos mal? Son noticias q no quiero dar. No puede ser. No es cierto. Quien decide esto? Que efímero todo. 25 años trabajando juntos Debora, decime q es un chiste de mal gusto. No es cierto, no es cierto. Por favor. Q alguien me lo diga