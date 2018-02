Alberto Fernández sobre Cristina Kirchner, según pasan los años

Alberto Fernández volvió a hablar con Cristina Kirchner después de diez años en medio de un intento de resurgimiento del peronismo. Por estas horas se conocieron más detalles del encuentro, de la voz del propio ex Jefe de Gabinete del kirchnerismo.

El ex funcionario contó detalles de la reunión que mantuvo con la ex presidente y le envió un mensaje a los diversos sectores del justicialismo con miras a los comicios de 2019: "Todos los peronistas tenemos que entender que con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede".

Según pasan los años, y tal como se puede ver en este informe de Canal 26, la relación entre ambos tuvo varios contratiempos. De las críticas a la reunión impensada.

Alberto recordó cuando la ex presidenta le mencionó “que íbamos a ser igual a Alemania”. “La presidenta no quiere darse cuenta que cometió un error”, “siento que la presidenta ha roto la independencia del Poder Judicial” y “la presidenta cree que los problemas se resuelven con discursos”, fueron algunas de las frases mencionadas en diferentes entrevistas durante la segunda presidencia de la ex mandataria.

Tras la reunión, Alberto Fernández dio detalles del encuentro: “Nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir y saldamos deudas del pasado”.

“El encuentro fue más humano que político”, relató Fernández en diálogo con FM La Patriada. “Con Cristina tenemos un pasado común, donde compartimos mucho en la política y en la vida. Estamos en un tiempo en el que el mayor problema que tenemos es el presente y no el pasado”, completó el ex jefe de Gabinete de CFK y Néstor Kirchner.