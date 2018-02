Macri en lanzamiento de Fiat: "Creceremos sin patoterismo ni comportamientos mafiosos"

El presidente Mauricio Macri afirmó hoy en Córdoba que la Argentina crecerá por segundo año consecutivo y lo seguirá haciendo con "la verdad, sin patoterismos y sin comportamientos mafiosos".





El Jefe de Estado, se expresó de este modo al encabezar junto al gobernado Schiaretti del lanzamiento del Fiat Cronos.

El primer mandatario, con sus palabras hizo un llamado al sector gremial a pocos días de la movilización convocada por la cúpula sindical del gremio de camioneros para el próximo 21 de febrero.



El presidente Mauruicio Macri, encabezó el acto junto al presidente y director general de Fiat Chrysler Argentina, Cristiano Rattazzi y Antonio Filosa, respectivamente; como así también el CEO de Fiat Automóviles de América Latina, Stefan Ketter.

Macri también dijo que "tenemos seguir generando condiciones para que haya trabajo en todo el país", tras lo cual agregó: "Todo termina en la importancia de fortalecer la confianza".