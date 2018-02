Agustina Kämpfer reconoció que hermano de Boudou le prestó U$S 90 mil sin documentar

Agustina Kämpfer fue este miércoles al juzgado número 4 de los tribunales de Comodoro Py con su abogado Rafael Cuneo Libarona, para presentar evidencias que puedan demostrar la adquisición de una propiedad por la que recibió un préstamo de U$S 90 mil de su ex cuñado, Sebastián Boudou, hermano del ex vicepresidente kirchnerista, Amado Boudou.

"Presenté una carpeta, aporté más documentación respaldatoria y respondí preguntas", dijo Kämpfer al salir. "Hice una exposición respecto de lo que le inquieta al juez, que como todos saben es la compra de un departamento", agregó.

Kämpfer también explicó que una parte del dinero que invirtió en la propiedad en cuestión la consiguió con su trabajo, desde los 18 años.

"Tuve mucha suerte de comenzar en los medios de comunicación a los 21. Luego viví en el exterior, con familia, amigos y parejas. Eso me permitió reunir una capacidad de ahorros de acuerdo a mi edad", comentó en Comodoro Py.

El resto del dinero utilizado en la operación inmobiliaria fue prestado por mi ex cuñado, Sebastián Boudou. En este sentido, la comunicadora social sostuvo que solicitó el préstamo por dos razones. La primera se debió a que ella sabía que estaba a la venta un departamento a nombre de su ex cuñado, de modo que entendió que él tenía el dinero.

El segundo motivo lo relacionó con un "problema personal" con su entonces pareja el ex vicepresidente Boudou.

"Es un tema que no trascendió porque en la relación de 5 años que tuve con él no ventilábamos los pormenores", dijo.

Fue una crisis de pareja, que Kämpfer consideró como una de las "fuertes". En palabras de la periodista, le había expresado al político su deseo de irse a vivir sola.

"No quise que un préstamo de las manos de Amado fuera un reclamo en el futuro o de alguna discusión", comentó Kämpfer.

"De igual modo le consulté, y le pareció bien que fuera su hermano quien me prestase el dinero", finalizó.