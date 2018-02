Moyano tienta a Cristina para un encuentro: "Me tomaría un café con ella"

El dirigente camionero Hugo Moyano habló en la antesala de la movilización que organizó para el 21 de febrero y en medio de su enfrentamiento con el Gobierno de Mauricio Macri, como consecuencia directa de las causas que podrían complicarlo ante la Justicia.

El conflicto con la Administración de Macri se instaló cuando se puso bajo investigación el patrimonio de Moyano y su familia. Al respecto, el líder camionero afirmó: "Que investiguen lo que quieran; no tengo nada que ocultar, no tengo miedo. Me molesta que se hablen tantas estupideces. No tengo miedo de ir preso, estuve tres veces en cana (sic), dos veces con los militares".

Así mismo Moyano se preguntó "¿Por qué están tan preocupados por la movilización?", para luego continuar: "Lo que me interesa es que me crea el laburante, el trabajador, no lo que ellos digan o piensan. Van a hacer lo imposible para tratar de crear un clima para que la gente no vaya, espero que no hagan ninguna macana, porque tenemos muchas organizaciones y nunca ha pasado nada. Si ocurre algo va a ser responsable el Gobierno".

Luego agregó: "Si el Gobierno lo alienta puede haber una fractura interna (en la CGT), cuando pasa eso es porque el gobierno se recuesta sobre un sector y el otro sector no se siente representado y se abre. Habría que hacer un esfuerzo para tratar de mantener lo que se tiene".

En declaraciones a la prensa, el dirigente camionero sostuvo también que -dado el actual estado de cosas- "llegó el momento de tratar de hacer lo que nos enseñó (Juan Domingo) Perón, a este país o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie".

Sin embargo, también agregó un dato que lo situaría en un hipotético nuevo mapa político de cara a lo que viene, cuando dijo: "si Cristina (Kirchner) me dice '¿negro, por qué no te venís a tomar un café?, y bueno, si no lo tengo que pagar yo, voy…".