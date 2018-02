El increíble video del robo al Conrad: joyas, rostros tapados y pánico

El martes por la noche, un grupo de 13 personas armadas - algunas con el rostro tapado- irrumpieron por puertas traseras de las instalaciones del hotel Conrad ubicado frente al mar, cerca del centro de Punta del Este.



Nueve ciudadanos mexicanos fueron arrestados por la policía uruguaya como supuestos responsables del robo de joyas en el lujoso hotel del exclusivo balneario atlántico Punta del Este (unos 140km al este de Montevideo), informó el Ministerio del Interior este miércoles.

Según el departamento de comunicaciones de la secretaría, hubo nueve detenidos de nacionalidad mexicana por el robo cometido el martes en el Hotel Enjoy Conrad Punta del Este: cinco fueron arrestados en la vecina ciudad de Maldonado, "a quienes incautaron joyas reconocidas por las víctimas del local", y los otros cuatro en Montevideo, en la terminal de autobuses regionales e internacionales Tres Cruces.



Tras romper un vidrio con un pico y reducir a los guardias de seguridad, se alzaron con un botín de joyas ubicadas en una tienda del primer piso del edificio.



Los ladrones se fugaron en una camioneta que abandonaron luego en una plaza, pero la policía dispuso una acción de inmediato, acorraló a los delincuentes y los obligó a dispersarse.



El golpe tuvo amplia difusión debido a que se produjo en plena temporada alta del principal balneario de Uruguay, con una nutrida presencia de extranjeros, pero además porque el Conrad es la cara más visible de su hotelería.



La ministra de Turismo de Uruguay, Liliam Kechichián, dijo que éste y otros robos registrados en las últimas semanas son "episodios muy lamentables", pero no implican un aumento de la inseguridad en el área, que cuenta con presencia "muy importante" de policía.