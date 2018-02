Abogado de médica que atendió a Pérez Volpin: "No se descubrieron errores con la anestesia"

Nélida Inés Puente, la anestesióloga que atendió a la periodista y legisladora Débora Pérez Volpin durante la endoscopía que le realizaron, se presentó ante la Justicia luego de que la causa que busca las razones de la muerte fuera catalogada como "homicidio culposo", se puso a disponibilidad para la investigación y solicitó estar presente en la autopsia.

Su abogado, Eduardo Gerome, aseguró que se han encontrado otras causas de lo que ocurrido que nada tienen que ver con la anestesia. "No se descubrió ningún error en materia anestésica", indicó Gerome, quien además contó que su clienta quiso presentarse para demostrar que no es responsable.

El abogado resaltó que por lo que se sabe hasta ahora "la causa de la muerte es el paro cardíaco" y auguró que "en la autopsia va a surgir cómo estaba ella y los médicos en virtud de eso van a poder determinar las causas".

Gerome también explicó que "al parecer previamente no habría elementos que pudieran haber causado semejante problema. Cuando se le va a hacer el estudio, se le hace un chequeo cardiológico, un electrocardiograma, y el estado cardiológico era impecable". "Durante la intervención lo que le provocó la primera reacción negativa fue la desaturación de oxígeno, no podía respirar. Los médicos suspendieron allí el procedimiento y se avocaron a la tarea de reanimarla", dijo.

"Dado que la anestesióloga había realizado una tarea impecable, siguiendo los protocolos, el resultado fue algo increíble, insólito", insistió el letrado.

El abogado de Puente prefirió no dar muchos detalles de la autopsia, dado que rige una prohibición por parte del juez de formular consideraciones, pero afirmó: "No estoy violando ningún secreto al decir que no se descubrió ningún error en materia anestésica".

Por último, el abogado habló sobre el estado anímico de su clienta y aseguró que "está con una congoja, con una angustia tremenda".