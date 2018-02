Tensión en Acceso Oeste por intento de corte de los trabajadores del Hospital Posadas

Trabajadores despedidos del Hospital Posadas, acompañados por dirigentes de izquierda y de derechos humanos, protestaban esta mañana en el partido bonaerense de Morón e intentaban subirse al Acceso Oeste, aunque efectivos de la Gendarmería lo evitaban.

En el marco del conflicto por las cesantías en el centro de salud, trabajadores del Posadas reclamaban la reincoporación de los 122 despedidos, con el apoyo del secretario general de CICOP, Guillermo Pacagnini; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas; y el diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño; entre otros.

La columna de trabajadores marchaba hacia una de las subidas al Acceso Oeste y, a la par, caminaban efectivos de la Gendarmería Nacional, quienes poseen la orden de no permitir que se obstruya esa vía.