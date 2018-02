Trabajadores del Posadas volvieron a parar y protestaron en la colectora del Acceso Oeste

Trabajadores del Hospital Posadas, acompañados por dirigentes de izquierda y de derechos humanos, realizaron un nuevo un paro de 24 horas, un abrazo simbólico al edificio y protestaron en la colectora del Acceso Oeste, ya que efectivos de la Gendarmería evitaron que subieran a esa vía para cortarla en repudio a los despidos.



En el marco del conflicto por las cesantías en el centro de salud, trabajadores del Posadas reclamaban la reincorporación de los 122 despedidos, con el apoyo del secretario general de CICOP, Guillermo Pacagnini; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas; y el diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Romina Del Plá; entre otros.



La columna de trabajadores se congregó por la mañana en el hospital ubicado en el partido bonaerense de Morón para realizar un abrazo simbólico al edificio y luego avanzaron hacia el Acceso Oeste: sin embargo, efectivos de la Gendarmería Nacional se apostaron a lo largo de la banquina de esa vía con el objetivo de evitar que se produjera el corte.



Ante ello, cerca de las 11:00 y en medio de un clima de máxima tensión, los trabajadores del Hospital Posadas decidieron protestar sobre la colectora del Acceso Oeste y luego se trasladaron a la estación Ramos Mejía.



"Este operativo de Gendarmería es un escalón más del proceso de militarización que se vive en el Hospital. Buscan amedrentar y evitar que los trabajadores y pacientes se manifiesten contra los despidos", sostuvo la diputada Del Pla.



Y agregó que "estos despidos no sólo implican el cierre de áreas críticas del hospital más grande de la Provincia de Buenos Aires, como neonatología, unidad coronaria, terapia intensiva pediátrica y cirugía cardiovascular, sino que implica además un ataque estratégico a la organización gremial de los trabajadores".



El conflicto en el Hospital Posadas comenzó el pasado 15 de enero, cuando una resolución interna formalizó qué contratos iban a ser renovados y cuáles no: según señalaron los gremialistas, entre los cesanteados hay trabajadores con más de 20 años de antigüedad y especialistas de trayectoria, al tiempo que denunciaron que quedó desmantelada la atención del turno noche en áreas críticas como neonatología, unidad coronaria y terapia intensiva.