Hugo Moyano le respondió a Macri: "Él no puede hablar de mafias"

El líder gremial de los camioneros, Hugo Moyano, calificó como "un verdadero disparate" que se diga que esté en condiciones de "voltear" al gobierno nacional, y aseguró que tanto él como su hijo Pablo no se encuentran imputados en "ninguna causa judicial".

"Es un disparate que se diga que pueda voltear un gobierno. Estos funcionarios tienen una desubicación tremenda y tiene incapacidad para solucionar los problemas del país. Las políticas que aplican no van más", señaló Moyano.

En su calidad de presidente de Independiente, Moyano se refirió a la causa por lavado de dinero en ese club y por la cual está detenido el barrabrava Pablo "Bebote" Alvarez, y estimó que esas denuncias "están motorizadas" desde la Casa Rosada.

"¿Qué hubo lavado en Independiente?" Por favor, tuvimos que lavar hasta los baños por cómo habían dejado el club. Lo que dice Bebote es una barbaridad, le han hecho decir cualquier cosa y todo está motorizado por la Casa Rosada porque nos oponemos a que el Gobierno le saque plata a los trabajadores y a los jubilados", apuntó.

El líder camionero remarcó que la movilización convocada por su gremio para el 21 de este mes tiene el objetivo de "reclamar el pago de un bono por parte de las empresas" transportistas, y destacó que "tendrá el apoyo de varios sectores políticos y sociales.

En cuanto a su relación con el presidente Mauricio Macri, Moyano aseveró que "durante dos años fue buena", y aclaró que nunca dijo que había que votarlo en las elecciones presidenciales del 2015.

"Tuve una buena relación hasta que avanzó contra los trabajadores. Pero estos muchachos dicen que somos el pasado y nos quieren llevar a los '90. Ninguno de ellos defendió la democracia", subrayó.

Moyano también fustigó a la diputada nacional por Cambiemos y principal referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, a quien acusó de "no trabajar desde hace más de 20 años".

"¿Qué hace Carrió? Hace más de 20 años que le pagamos el sueldo entre todos para que haga denuncias. Lo mismo que Graciela Ocaña. No tiene cerebro. Dicen que soy un mafioso, por favor. Si tengo que ir preso por defender a los trabajadores, bueno, lo haré. Pero nunca los voy a traicionar", afirmó.

Moyano reconoció que en la central obrera "hay diferencias como pasó en otras épocas".

"El Gobierno se enojó conmigo porque me dijeron que debía apoyar la reforma laboral y no lo hice. Dicen que difundí el audio del ministro (Jorge) Triaca en el que insultaba a su empleada. No conozco a esa chica (Sandra Heredia), pero la felicito. A ese señor los servicios le informaron mal", enfatizó.