Purga de familiares en puestos del Estado sólo alcanzó a 12 funcionarios

La medida gubernamental que dispuso la prohibición de nombrar a familiares de funcionarios en cargos del Estado no tuvo hasta el momento los resultados esperados, ya que pese a las grandes expectativas, sólo llevó a la salida de 12 personas.

En el caso de algunos familiares de ministros, la renuncia fue algo inmediato, mientras que por el momento otros preparan su salida. De todos modos muchos parientes de altos funcionarios de Cambiemos seguirán en funciones, al no quedar alcanzados por la letra chica del decreto cuyo espíritu es evitar el nepotismo.

El decreto presidencial Nº93/2018 no alcanza a varios familiares de funcionarios del Gobierno y, así las cosas, varios primos y tíos de importantes ministros se quedarán en el Gobierno por no tener relación de parentesco directo. El mismo caso es para quienes son considerados profesionales de carrera.

Entre tanto, algunas de las principales figuras del gabinete de Macri eximieron a sus propios familiares por no tener rango ministerial.

Son 12 los parientes de ministros obligados a dejar su puesto antes del 28 de febrero. Hay al menos otros siete casos relevantes dentro del gabinete que no fueron alcanzados por la norma.

Ana Frigerio, hermana del ministro del Interior Rogelio Frigerio , seguirá en la función pública pese a tener vínculo familiar de segundo grado con el ministro del Interior. Coordinadora en Cascos Blancos, también es considerada una funcionaria de carrera.

Tampoco va a renunciar a su cargo en el Estado, Mario Frigerio, tío del ministro Frigerio, nombrado subsecretario de Investigación, Desarrollo y Producción en el Ministerio de Defensa. Está exento porque el decreto alcanza los vínculos de parentesco "tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado".

Entre los primos que mantendrán sus cargos está Cecilia Stanley, prima de la ministra de Desarrollo Social, nombrada jefa de Gabinete de Asesores en esa cartera; mientras que Gabriela Michetti, también tiene su caso ya que designó a su prima Alejandra Illia como jefa de su despacho en el Senado, quien seguirá en funciones por ser familiar en cuarto grado de relación.

También hay otros dos miembros del gabinete que tienen familiares directos nombrados en el Estado, pero no hicieron movimientos por su rango en el organigrama oficial. Soledad Alonso, hermana de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, es empleada de la Secretaría General de

Presidencia. "No va a renunciar porque el titular de la OA no está alcanzado por la norma", informaron desde el organismo de control.

Por su lado José Torello, jefe de asesores del Presidente, tiene a un hijo y a un hermano con puestos en la Anses. "Será una decisión personal, porque yo no soy ministro", explicó el funcionario.

En síntesis, los funcionarios que se van son los siguientes:

María Cecilia Loccisano, esposa de Triaca

Coordinadora de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud

Victoria Costoya, esposa de Frigerio

Coordinadora de Articulación de Asuntos Internacionales de Desarrollo Social

Juan Diego Etchevehere, hermano de Etchevehere

Delegado de Enacom

Elena Bordeu, media hermana de De Andreis

Funcionaria de la Jefatura de Gabinete

Andrés Peña, hermano de Peña

Subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo



Y los funcionarios que siguen en funciones son:

Cecilia Stanley, prima de Stanley

Jefa de Gabinete de Asesores en el Ministerio de Desarrollo Social

Ana Frigerio, hermana de Frigerio

Coordinadora de administración y área social de Cascos Blancos de la Cancillería

Félix Peña, padre de Peña

Asesor ad honorem del Consejo de la Producción

Soledad Alonso, hermana de Laura Alonso

Empleada de la Secretaría General de Presidencia

Alejandra Illia, prima de Gabriela Michetti

Jefa de despacho en el Senado