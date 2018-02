Flavia Palmiero confesó que fue prohibida por el kirchnerismo

Flavia Palmiero habló por primera vez del momento cuando fue despedida de FM Vale 97.5, en el año 2012, y aseguró que el mismo se debió a que el gobierno de Cristina Fernández la "prohibió".

"En ese momento no pude seguir porque, obviamente, el país estaba en un momento difícil. Estuve dos años sin trabajo por primera y única vez en mi vida”, lanzó la modelo y agregó: "A mí me sacaron de la radio. Esto nunca lo conté, pero me ayudó mucho mi pareja, mi familia y mis hijos en ese momento”.

Flavia explicó que fue uno de los momentos más duros de su vida, pero que no le guarda rencor a la ex presidenta, por lo que la entrevistaría. "Fue el momento más difícil en los 35 años que tengo de carrera. Me costó mucho entenderlo y todavía me cuesta. Pero haría una tercera temporada, hasta entrevistaría a Cristina. Buscaría ir por el lado humano”, señaló.

Sin embargo, aclaró que haría lo propio con el actual mandatario, Mauricio Macri. “A mí me parece que hay que entrevistar a todo el mundo. Yo no soy de decir: ´A este sí y a este no´. No tiene nada que ver tu opinión personal. Lo peor que podes hacer como periodista es involucrarte”, cerró.