Video: el blooper de Trump que revela la verdad sobre su pelo

El pelo del presidente estadounidense Donald Trump siempre fue un tema de debate entre los norteamericanos y un blooper dejó el tema al descubierto.

Un video grabado por Reuters hace unos días muestra al mandatario subiendo al Air Force One y revela que el presidente esconde con su peinado lo que parece una calva.

Una fuerte ráfaga de viento despeinó la cabellera del presidente, desvelando que, el pelo que tiene en los laterales de su cabeza cubre cuidadosamente la parte trasera, que parece tener una alarmante falta de pelo.

El vídeo de Reuters generó numerosas bromas hacia el presidente estadounidense y cuenta con millones de reproducciones en Youtube.